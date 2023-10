IGJ vernieuwt toetsingskader taakdelegatie in de mondzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het toetsingskader ‘Taakdelegatie in de mondzorg’ vernieuwd. Het meetinstrument voor inspecteurs stelt een aantal voorwaarden voor taakdelegatie door tandartsen aan zorgverleners zonder BIG-registratie.

Ten opzichte van de vorige versie heeft de IGJ het kwaliteitskader Cosmetische mondzorg betrokken in het toetsingskader. Daarnaast is een aantal tekstuele aanscherpingen en structuuraanpassingen in het document doorgevoerd.

Experiment

Aan de tandarts voorbehouden handelingen zijn heelkundige handelingen, verdoven, onder narcose brengen, röntgenfoto’s maken en medicijnen voorschrijven. Geregistreerd-mondhygiënisten zijn zelfstandig bevoegd drie voorbehouden handelingen uit te voeren: boren bij primaire cariës, verdoven en röntgenfoto’s maken. Het gaat hier om mondhygiënisten die meedoen aan het op 1 juli 2020 gestarte 5-jaar durende experiment met taakherschikking en in het BIG-register geregistreerd staan. Zij mogen de aan hen voorbehouden handelingen ook delegeren onder de in het kader gestelde voorwaarden.