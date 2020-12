IGJ verslikt zich in nieuw ict-systeem

Dat schrijft minister Tamara van Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Dit voorjaar kwamen de eerste signalen naar buiten van problemen met de implementatie van SPEC, zoals het nieuwe systeem heet. Zo werd duidelijk dat het systeem in de praktijk onvoldoende aansluit op de manier waarop IGJ toezicht wil houden.

Vaag

Een nader onderzoek van adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft nu een waslijst met onvolkomenheden aan het licht gebracht. Als het om de verbinding tussen ict-ontwerp en praktijk gaat, zijn doelen niet altijd helder dan wel niet goed meetbaar. Definities zijn volgens VKA op essentiële punten “vaag en niet (voldoende) uitgewerkt”.

Weinig differentiatie

Ook houdt het ontwerp geen rekening met de organisatie van IGJ in afdelingen en teams met ieder specifieke toezichtprocessen. “Architectuurprincipes voor business, organisatie en processen ontbreken en daarmee is de aansluiting tussen Toezicht en IT niet helder”, aldus de rapporteurs. De IT-architectuur bevat bovendien ook te weinig differentiatie voor de verschillende zorgdomeinen.

Security

Een essentieel onderdeel van de informatievoorziening van een organisatie is volgens VKA het beheer. Over de vraag hoe het beheer moet worden ingericht, welke kennis, expertise en hulpmiddelen nodig zijn, is niets terug te vinden in de plannen. Als het om bijhorende applicaties gaat, wordt er niet consequent gestuurd op kwaliteitskenmerken als betrouwbaarheid, volledigheid, continuïteit, aanpasbaarheid en flexibiliteit. In meer algemene zin geldt dat AVG-principes weliswaar zijn meegenomen, maar dat het in de plannen uitsluitend om privacy gaat en niet om security.

Pas op de plaats

“De conclusies van VKA nopen tot een pas op de plaats”, schrijft Van Ark aan de Tweede Kamer. Wat de financiële gevolgen zijn van een besluit om te stoppen met SPEC wordt de komende tijd in kaart gebracht. Met de ict-plannen voor de IGJ, waar SPEC onderdeel van is, is een bedrag van 29 miljoen euro gemoeid. Daar is dit jaar een bedrag van 6,2 miljoen euro bijgekomen, dat direct of indirect is toe te rekenen aan bouw, ontwikkeling, beheer en implementatie van SPEC.

Lange geschiedenis

Met de pas op de plaats rond SPEC tekent zich een zoveelste ict-debacle voor de overheid af. Of het nu het automatiseringssysteem SPEER van Defensie of nieuwe systemen voor voedselwaakhond NVWA en het Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR) betreft, de overheid kent een lange geschiedenis van IT-trajecten die niet werken en waarvan de kosten uit de hand lopen. Ook VWS heeft hieraan bedragen met het mislukte landelijke epd en de moeizame introductie van een nieuw pgb.