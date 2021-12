IGJ vindt nieuwe hoofdinspecteur bij inspectie SZW

Interessant voor u

Wachttijd LHV noemt het mogelijk schrappen van de wachttijd “een positieve ontwikkeling”. “Dan kunnen huisartsen veel meer patiënten bezoeken dan dat ze steeds bij elke patiënt nog moeten blijven wachten.” Het is volgens de vereniging nog wachten op een officieel besluit. Op aanraden van het Outbreak Management Team onderzoeken het RIVM en bijwerkingeninstituut Lareb of […]

In de ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt.

Nieuws

Goedkeuring EMA voor coronavaccin Novavax

De EU-landen krijgen waarschijnlijk de beschikking over een vijfde vaccin in de strijd tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, is positief over de werking van het vaccin van Novavax.