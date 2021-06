IGJ volgt overdracht jeugdigen Briedis intensief

Nu Briedis Jeugdbeschermers failliet is, kijkt de IGJ of een zorgvuldige overdracht van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel plaatsvindt. Briedis was een coöperatie van jeugdbeschermers, vooral actief in de Gooi & Vechtstreek en Zeeland.

Door verschillende toezichtactiviteiten als onderdeel van een landelijk onderzoek, had de inspectie al zorgen over de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen door Briedis.

Ook het Keurmerkinstituut (KMI) constateerde tekortkomingen en besloot in april 2021 dat Briedis geen certificaat meer kreeg om jeugdbeschermingsmaatregelen uit te mogen blijven voeren. In plaats daarvan kreeg Briedis een afbouwcertificaat. De IGJ vroeg de organisatie om een plan van aanpak waarin aandacht is voor de noodzakelijke verbeteringen en een zorgvuldige overdracht van jeugdigen met een lopende jeugdbeschermingsmaatregel.

Op 1 juni 2021 is Briedis failliet verklaard en komt de afbouw in een stroomversnelling. Een goede afwikkeling en zorgvuldige overdracht van zorg aan kwetsbare jeugdigen is noodzakelijk. Hiervoor is het bijvoorbeeld minimaal nodig dat er zicht is op aantallen, wensen, achterstanden en of de dossiers de nodige informatie bevatten. Ook zijn medewerking en financiële garanties van de gemeenten noodzakelijk.

De komende weken voert de inspectie intensief toezicht uit en kijkt of de juiste stappen voor een zorgvuldige overdracht van jeugdbeschermingsmaatregelen plaatsvinden. De inspectie roept de betrokken gemeenten en collega-jeugdbeschermingsinstellingen op om per direct bij te dragen aan een zorgvuldige overdracht van deze jeugdigen en hun gezinnen.