IGJ wil seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg voorkomen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat zich richten op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Tot dusverre greep de inspectie vooral in als het al daadwerkelijk mis was gegaan.

“Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg”, schrijft IGJ in een bericht op de eigen website. Jaarlijks komen er zo’n 140 meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Volgens plaatsvervangend hoofdinspecteur Erwin Pietersma zijn dat lang niet alle gevallen, zegt hij in een interview met dagblad Trouw.

Zorgpersoneel dat de grenzen overschrijdt, is zich daar niet altijd bewust van, constateert de IGJ. Vanwege de afhankelijkheidsrelatie is iedere vorm van seksualiteit tussen cliënt en zorgverlener grensoverschrijdend. Een deel van de oplossing zou zijn dat er een open cultuur komt in de zorg.

De inspectie wil het bewustzijn over dit onderwerp vergroten door in gesprek te gaan met bestuurders en zorgaanbieders. Ook worden opleidingen, koepels en beroepsverenigingen opgeroepen zich in te zetten voor preventief beleid. Tegelijkertijd gaat de IGJ in het veld onderzoeken wat de beste manier is om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen.