IGJ: Ziekenhuizen passen telemonitoring veilig toe

Patiënten zijn in het algemeen positief over hoe hun zorgaanbieder telemonitoring gebruikt. Ziekenhuizen passen telemonitoring bovendien veilig toe. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na bezoeken aan tien ziekenhuizen.

Bij telemonitoring geeft de patiënten vanuit de eigen thuissituatie informatie door aan de zorgverlener over gezondheid. Dat is vaak het ziekenhuis, maar het kan ook een huisarts of zorgcentrale zijn. Bij de bezoeken zag de inspectie voorbeelden bij patiënten met hartfalen, copd/astma, covid, een darmziekte en risicovolle zwangerschappen. De patiënt gebruikt voor het verzamelen van de gegevens bijvoorbeeld een app of smart device.

Telemonitoring

De IGJ zag ook ruimte voor verbeteringen. Bijvoorbeeld door vooraf het doel en de werkwijze van telemonitoring uit te werken en te noteren. Het ziekenhuis brengt volgens de IGJ nog niet altijd vooraf goed de risico’s in kaart. Ook voldoen nog niet alle bezochte ziekenhuizen aan de norm voor informatiebeveiliging.

IGJ

De coronapandemie heeft de opkomst van telemonitoring versneld. Deze vorm van zorg komt daardoor in een nieuw stadium. We zien dat ziekenhuizen bezig zijn om telemonitoring op een toekomstbestendige manier te organiseren, stelt de IGJ.

Samenwerken

Een goede volgende stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat meerdere zorgspecialismen samenwerken. Patiënten hebben vaak meerdere aandoeningen en zijn dus ook bij meerdere afdelingen bekend. Ook buiten het ziekenhuis zijn wellicht vormen van samenwerking mogelijk, zoals met de huisarts.