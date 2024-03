IGJ ziet ‘grote tekortkomingen’ bij jeugdzorginstelling Hamber

Hamber Zorg biedt onder meer begeleid en beschermd wonen en dagbesteding aan. Bij de instelling verblijven jongeren met psychische problemen. De IGJ vindt het onder meer problematisch dat meer dan de helft van de medewerkers geen opleiding in de zorg heeft afgerond. Hamber biedt het personeel ook “onvoldoende mogelijkheden om hun deskundigheid te verbeteren”, klinkt het.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Ook over vrijheidsbeperkende maatregelen is de inspectie kritisch: die worden “onvoldoende zorgvuldig” genomen en dat kan schadelijk zijn voor de jongeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om cameratoezicht in de gangen, verplichte ‘kamertijd’ op de late avond en beperkingen in het gebruik van telefoons en laptops. Sommige jongeren mogen ook niet zelfstandig naar buiten. De inspectie ziet over de noodzaak voor dit soort regels echter niets terug in de dossiers van de cliënten. (ANP)