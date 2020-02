IJsselland en Lelie zorggroep werken samen aan passende zorg

Het IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep slaan de handen ineen om patiënten in de regio Rijnmond passende zorg te bieden. De twee partijen willen met name voorkomen dat ouderen onnodig lang in het ziekenhuis liggen. Een eerste concrete stap is de opening van een polikliniek in verpleeghuis Pniël in de Rotterdamse wijk Kralingen.

Naast het terugdringen van onnodig verblijf in het ziekenhuis willen de partijen samenwerken op het gebied van innovatie en personeelsbeleid. Rode draad is het streven om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk te realiseren. De betrokken bestuurders hebben hiertoe onlangs een intentieverklaring getekend.

“In het werkgebied van het IJsselland Ziekenhuis bevinden zich meerdere van onze verpleeghuizen en zijn wij een belangrijke speler in de wijkverpleging”, zegt bestuurder Hendrik Jan van den Berg van Lelie zorggroep aan. “We delen de visie op wijkgerichte zorg zo dichtbij huis als mogelijk is, en gaan zo goed mogelijk samenwerken om dat te realiseren voor de inwoners van Rotterdam-Oost, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Dat doen we samen met huisartsen, welzijnsorganisaties en andere partijen.”

Polikliniek

De eerste concrete stap van de samenwerking is de realisatie van een deel van de huidige Havenpolikliniek in verpleeghuis Pniël van Lelie zorggroep in de Rotterdamse wijk Kralingen. Omdat de huidige locatie van de Havenpoliklinieken eind dit jaar definitief sluit, moest het IJsselland Ziekenhuis op zoek naar nieuwe ruimte voor hun deel van de polikliniek. Gezien de beoogde samenwerking met de Lelie zorggroep was Pniël hiervoor de meest logische en beschikbare locatie. De polikliniek zal uiterlijk eind 2020 openen.