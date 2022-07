IJzeren voorraad geneesmiddelen per 1 januari ingevoerd

Per 1 januari zijn handelsvergunningshouders en groothandelaren van medicijnen verplicht een ‘ijzeren voorraad’ van tweeënhalve maand aan te houden. Die beleidsregel heeft minister Ernst Kuipers van VWS begin juli gepubliceerd in de Staatscourant . De voorraad wordt in de maatregel vastgesteld op in ieder geval zes weken bij de handelsvergunninghouders, en vier weken bij de groothandelaren.

De regel is een concretisering van de Geneesmiddelenwet en is van toepassing op receptgeneesmiddelen. Uitzonderingen zijn medicijnen met een beperkte houdbaarheid. Daarnaast geeft Kuipers aan dat collegiaal doorleverende apothekers en parallelhandelvergunninghouders niet onder de reikwijdte van de beleidsregel vallen.

Voorraadopbouw

In november 2021 nam toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis het besluit om de ijzeren voorraad van vijf maanden terug te brengen naar tweeënhalve maand. De verplichting om een vooraard van vijf maanden voor alle medicijnen te hebben, was ingegeven door het grote aantal meldingen van medicijntekorten. Maar tijdens de coronacrisis is geleerd om flexibeler om te gaan met de voorraadopbouw van geneesmiddelen. Het besluit van Blokhuis is nu in een beleidsregel beklonken.

Tekorten

Toch werden in 2021 – voor het derde jaar op rij – meer dan duizend medicijntekorten genoteerd, een probleem waar apothekers en patiënten dagelijks mee kampen. De apothekers zijn blij dat een verplichte voorraad gehandhaafd blijft. “Apothekers hebben zich afgelopen jaren continu sterk gemaakt voor zo’n ijzeren voorraad”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. “Naar verwachting wordt met het aanhouden van zo’n voorraad een groot deel van de tekorten teruggedrongen. Dat is goed nieuws. Naast de aanleg van deze voorraad pleit de KNMP voor het moderniseren van het inkoopbeleid. Er kunnen meer leveranciers per voorkeursmiddel worden aangewezen. Ook het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en geneesmiddelenproductie dichter bij huis zijn oplossingsrichtingen.”