Ikazia gebruikt pleisters met sensoren

Voor patiënten is het prettig dat ze goed in de gaten gehouden worden zonder vaak gestoord te worden. Ook liggen ze niet vast aan draden en machines. De informatie wordt namelijk draadloos doorgegeven. Een ander groot voordeel, meldt Ikazia, is dat eventuele problemen, door continue te monitoren, eerder gesignaleerd kunnen worden.

Verpleegkundigen scheelt het veel tijd. Verpleegkundige Rianne Hokke is dan ook enthousiast: “Het is patiëntvriendelijk en voor ons is het systeem gebruiksvriendelijk en tijdbesparend. Ik verwacht dat we de slimme pleister vaak zullen gebruiken.”

Detectie

Sensium Biosensor wordt ook gebruikt voor een onderzoek naar patiëntenbewaking op afstand. Het onderzoek richt zich op de voordelen van vroegtijdige opsporing van de verslechtering van de patiënt. De uitvoerende ziekenhuizen zijn Amsterdam Universitair Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC).