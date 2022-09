Ikazia krijgt van ING drie maanden extra tijd voor herstelplan

Dat heeft Ikazia Ziekenhuis vrijdag laten weten. Reden is dat Ikazia “de nodige verbeteringen in gang heeft gezet en constructief samenwerkt met zorgverzekeraars aan een toekomstbestendig plan”, aldus een woordvoerder. Ook de zorgverzekeraars zouden mee willen werken aan het herstelplan.

Groot verlies

Vorige maand maakte Ikazia bekend een groot verlies te hebben geleden over 2021: 8,5 miljoen euro. Daarop besloot ING de kredietkraan 1 oktober dicht te draaien. Ook in 2020 maakten de Rotterdammers een groot verlies. Daardoor haalt het belangrijke financiële ratio’s niet. Een van de redenen voor het verlies is dat Ikazia te weinig compensatie heeft gekregen voor de covidkosten over 2020: niet de gevraagde 4,5 miljoen euro, maar 1,6 miljoen euro.

“Wij zijn heel blij met dit positieve nieuws van ING en de zorgverzekeraars”, zegt interim financieel directeur Rik Riemens: “Dit geeft ons de gevraagde rust om het herstelplan goed onderbouwd uit te rollen. Fijn om te merken dat dit gewaardeerd wordt door onze belangrijkste financiële partners. Dit is ook van groot belang voor onze medewerkers.”