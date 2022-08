Crisis bij Ikazia na groot verlies, ING zegt krediet op

Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam bevindt zich in een crisis, blijkt na publicatie maandag van het jaarverslag. Het ziekenhuis leed een groot verlies over 2021: 8,5 miljoen euro. Huisbankier ING stopt per 1 oktober het rekening-krediet en de lening (17,5 miljoen euro). “De huidige financiële situatie is zorgwekkend”, aldus de raad van bestuur. “Het is belemmerend voor de continuïteit van het ziekenhuis.”

Foto: TheAYS/Getty Images/iStock

Ikazia voldoet bij lange na niet aan de belangrijkste ratio’s, zoals de DSCR (verhouding tussen betalingscapaciteit en financiële verplichtingen), solvabiliteit en EBITDA-marge. “Ook de liquiditeit is te laag”, aldus het jaarverslag.

“Ikazia is afhankelijk van de bereidwilligheid van de banken om de financiering te continueren en van de verzekeraars om tijdelijke financiering en aanpassing van de contractvoorwaarden te realiseren”, schrijft accountant BDO in een bijlage.

Herstelplan

Het ziekenhuis heeft vorige maand een herstelplan ingediend bij de banken en zorgverzekeraars. De verzekeraars vonden het plan te onduidelijk en onvoldoende om de problemen op te lossen. Ook het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ) is erbij betrokken.

De vijf grootste zorgverzekeraars hebben de raad van bestuur van Ikazia toegezegd het ziekenhuis in ieder geval financieel te ondersteunen tot 1 oktober. Ikazia wil extra financiële steun van hen en de banken. Ook kondigt het bezuinigingen aan.

NZa ingelicht

De zorgverzekeraars hebben de NZa ingelicht over de situatie. “We hebben intensief contact met elkaar”, zegt Roland Eising als vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars. In 2020 leed Ikazia ook al een flink verlies: 5,2 miljoen op een omzet van 194 miljoen euro.

Belangrijke oorzaak van het verlies is dat Ikazia veel minder compensatie heeft gekregen voor de covidkosten over 2020. “De liquiditeit is door de twee verliesjaren geheel uitgeput”, aldus het jaarverslag. Over 2020 kreeg Ikazia niet de gevraagde 4,5 miljoen euro van de Commissie Hardheidsclausule, maar slechts 1,6 miljoen euro. Over de compensatie over 2021 is Ikazia negatief gestemd, omdat het jaarverslag zo laat klaar is. De Commissie Hardheidsclausule kan daarom nu pas beginnen te onderzoeken hoe hoog de compensatie wordt. Dat duurt vele maanden.

Het resultaat werd vorig jaar ook negatief beïnvloed door het hoge ziekteverzuim, de lage tarieven en de tegenvallende volumeafspraken met zorgverzekeraars. Voor dit jaar is het bestuur ook niet positief over de financiële resultaten: “De continuïteit van de organisatie is afhankelijk van de medewerking van externe partijen.”