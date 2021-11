Ikazia Ziekenhuis opent nieuwe kinderafdeling

De afdeling is erop gericht dat kinderen zich op hun gemak voelen en dat ze worden gestimuleerd om te spelen en bewegen. Het is ontworpen als een healing environment, met een speelkamer, vrolijke kleuren en getekende dieren op de muur. “Daardoor is het verblijf in het ziekenhuis minder spannend. Ook in een ziekenhuis kunnen kinderen plezier hebben”, stelt Johan de Kat, manager van het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia.

Tekeningen

De afdeling zou eigenlijk vorig jaar al in gebruik genomen worden, maar daar stak corona een stokje voor. Begin volgend jaar wordt de afdeling officieel geopend, maar ze wordt nu al gebruikt. Bij het in het gebruik nemen van verwelkomden twee CliniClowns de kinderen die momenteel in het ziekenhuis verblijven. Ze kregen pannenkoeken met fruit als lunch en een kleurboek van Rotterdam, getekend door Yana Vlasova, die ook de afbeeldingen op de kinderafdeling ontwierp. Stichting Vrienden van Ikazia heeft de afdeling medemogelijk gemaakt.