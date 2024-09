Illya Soffer vertrekt komend voorjaar als directeur van Ieder(in)

“Voor veel medewerkers en leden heeft het aangekondigde vertrek iets onwerkelijks”, schrijft de organisatie. “Want Illya Soffer is onlosmakelijk verbonden met Ieder(in). Ze stond aan de wieg ervan. Toen ze tien jaar geleden binnenkwam, had de organisatie zware bezuinigingen, vertrek van veel medewerkers en een turbulente fusie achter de rug. Ieder(in) was een nieuwe start, onder een nieuwe naam, zonder garantie op succes.”

Tegenstaan

Ieder(in) ziet meerdere successen in de afgelopen tien jaar, maar merkt op dat men nog steeds niet het gewenste resultaat heeft. “Dat het zoveel moeite kost om de rechtspositie van mensen met een beperking structureel te verbeteren, ging me steeds meer tegenstaan”, zegt Soffer. “Achter al dat lobbyen en onderhandelen gaan honderden schrijnende verhalen schuil van mensen die eindeloos moeten strijden voor goede ondersteuning en steeds weer aan het kortste eind trekken. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.”