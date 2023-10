Ilse van Stijn nieuwe voorzitter raad van toezicht Qualicor Europe

Ilse van Stijn is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Qualicor Europe, maker van assessmentprogramma’s. Zij neemt het over van Guy Peeters die na twee zittingstermijnen aftreedt als voorzitter.

Van Stijn zal als nieuwe voorzitter haar aandacht richten op het borgen van duurzame kwaliteitszorg, met veerkrachtige zorgprofessionals. Want, zo zegt Ilse van Stijn: “Een voorwaarde voor het leveren van goede kwaliteit binnen de zorg is dat de zorgprofessionals hiervoor ook zijn toegerust.”

Complexe verandertrajecten

Van Stijn is intensivist en voorzitter van bestuur medische staf in OLVG. Zij heeft haar opleiding geneeskunde aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Haar opleiding tot intensivist rondde ze in 2007 af in Amsterdam. Ze heeft ruime ervaring als medisch specialist en als begeleider van complexe verandertrajecten binnen de ziekenhuiswereld.

Niet in dienst

De leden van de raad van toezicht zijn niet in dienst van Qualicor Europe, zij nemen deel op persoonlijke titel en zijn geselecteerd op complementaire specifieke expertise en kwaliteiten om goed toezicht te kunnen houden.