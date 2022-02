Immuunprofiel bij ziekenhuisopname voorspelt verloop covid

Patiënten die met covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn te verdelen in drie groepen op basis van hun immuunprofiel. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van hoogleraar Immunologie Peter Katsikis van het Erasmus MC in Rotterdam.

Een team van onderzoekers uit Erasmus MC, Griekenland, Spanje en Italië analyseerde het immuunsysteem van 138 covidpatiënten. Deze kwamen uit Nederland en Spanje. Ze keken in het bloed naar de aanwezigheid en hoeveelheid ontstekingsremmende en -stimulerende stoffen. Tevens keken ze naar antistoffen tegen het coronavirus zelf. Vervolgens pasten ze machine learning toe op deze immuunmetingen.

Immuunprofielen

Zo kwamen ze tot drie verschillende ‘immuunprofielen’, die op het moment van ziekenhuisopname samenhangen met het klinische verloop van covid-19. Katsikis: “Machine learning kon daarbij vaststellen welke patiënten zouden verslechteren en welke zouden verbeteren na opname in het ziekenhuis.”

Individuele patiënt

Door gebruik te maken van de immuunprofielen kan de behandeling in de toekomst beter worden afgestemd op de individuele patiënt, zo voorzien de onderzoekers. Ze beschrijven dat in het vakblad Nature Communications. Zo hebben patiënten die bij opname in het ziekenhuis weinig of geen antistoffen hebben tegen het coronavirus een hoger risico op verslechtering. Deze groep heeft waarschijnlijk baat bij snelle toediening van antistoffen.