In aanloop naar kerst attenties voor zorgpersoneel en patiënten

Personeel van ziekenhuizen heeft het nog steeds zwaar te verduren door de enorme drukte en soms ook onaangename bejegening vanuit gefrustreerd publiek, maar in aanloop naar kerst komen er toch ook her en der lieve attenties en post binnen voor de harde werkers in de hospitalen. Ook de patiënten die nu zijn opgenomen, worden niet vergeten. Wel is het over het algemeen minder uitbundig dan vorig jaar, zo lijkt het.