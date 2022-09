In augustus opnieuw sprake van oversterfte

Het aantal sterfgevallen lag ook vorige maand hoger dan verwacht. Net als in mei, juni en juli was er sprake van oversterfte, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) . De oversterfte werd vooral veroorzaakt doordat meer verpleeghuisbewoners en 80-plussers overleden dan verwacht.

Dat hebben de onderzoekers berekend door te kijken naar de sterftecijfers over 2015 tot en met 2019, dus nog voor de coronapandemie, en het aantal sterfgevallen in de afgelopen maand. In de kalenderweken in augustus (week 31 t/m 35) overleden in totaal zo’n 15.000 mensen. De oversterfte kwam uit op ruim 1300 mensen en was daarmee lager dan in juli.

Onderzoek Nivel

Eerder deze week bleek dat wetenschappers van onderzoeksinstituut Nivel een door de Tweede Kamer geëist onderzoek naar de oversterfte in Nederland niet kunnen uitvoeren. Ze krijgen gegevens over bijvoorbeeld coronabesmettingen en vaccinaties niet van het RIVM en de GGD. Robert Verheij, hoogleraar aan de Tilburg University en onderzoeker bij onderzoeksinstituut Nivel, zegt dat hierdoor “een deel van de puzzel niet gelegd kan worden”.

Het CBS kwam eerder tot de conclusie dat de oversterfte voor een deel komt door de coronapandemie, maar dat het virus niet alles kan verklaren. Volgens Verheij is het maar de vraag of zo’n sluitende verklaring er ooit zal komen, omdat veel factoren een rol kunnen spelen in de sterftecijfers. (ANP)