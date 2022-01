‘In de zorg zijn Chief Data Officers hard nodig’

Datagedreven werken neemt ook in de zorg steeds meer toe. Behandelingen kunnen er efficiënter en beter van worden. Maar wat is nodig voor een optimaal rendement? Berber Goedhart, Partner Data & Analytics van KPMG, legt uit.

Berber Goedhart, KPMG/Plexus Foto: Martine Sprangers

Data zijn steeds breder beschikbaar, aldus Berber, maar aan data op zich heb je weinig. ‘Je moet er iets zinvols mee doen, dus er informatie van maken. Daarvoor is het nodig om in kaart te brengen wat je wilt en hoe je dat wilt bereiken. En vooral: dezelfde taal spreken.’

Goedhart neemt deel aan de Skipr Masterclass Organisatie van Data Analytics en vertelt daar haar verhaal. “De techniek wordt steeds makkelijker”, blikt ze alvast vooruit. “Toen ik twintig jaar geleden met dit werk begon, hadden pruttelende computers veel tijd nodig om lastig te lezen lijsten op te leveren. Nu is het allemaal met een druk op de knop beschikbaar en toegankelijk.”

Gigantische achterstand

Maar dat vraagt dus wel het nodige van bestuurders van een zorginstelling. “Het begint allemaal met inzien dat data belangrijk zijn. Ik maakte eens een manager mee van een ziekenhuis die zei: ‘I manage by walking around.’ Als je er zo in staat, kun je niet verwachten dat anderen in de organisatie het belang van datagedreven werken gaan inzien. Dan kom je snel op een gigantische achterstand.”

Je moet dus bepalen wat je doelen zijn en wat je visie is. “Om te beginnen het standaardiseren en goed inregelen van de processen. Als dat niet gebeurt, gaat het mis. We hebben dat eens inzichtelijk gemaakt bij een zorginstelling die dat nog niet op orde had. Uit de beschikbare data kwam toen rollen dat een bepaalde patiënt zou zijn geopereerd door een stoel. Als je het zo brengt, begrijpt iedereen dat het anders moet.”

Kleine besturen

Lastig is het dat besturen van zorginstellingen vaak klein zijn en vooral zijn samengesteld uit mensen met een zorgachtergrond. ‘Op zich natuurlijk heel goed, maar de innovatie komt er dan makkelijk bekaaid van af. Zeker omdat de raden van toezicht het thema ook niet altijd hoog op de agenda hebben staan.’

Een mogelijke oplossing is de aanstelling van een CDO, een Chief Data Officer, zoals die buiten de zorg steeds vaker zijn intrede doet in het bestuur van organisaties. “Op dit moment vallen de data bij zorginstellingen vaak onder de afdeling ICT, waardoor er te weinig oog is voor verbetering van de bedrijfsvoering, of onder de CFO, die vaak weer te veel aandacht heeft voor de financiën.”

Belang bedrijfsvoering

Een CDO neemt een eigen positie in en ziet het belang van data voor de bedrijfsvoering, en kan tegelijkertijd de rest van de organisatie overtuigen van het belang daarvan. “Goede voorbeelden laten zien van betere zorg als gevolg van datagedreven werken, dat werkt altijd het beste. Denk dan aan projecten op het gebied van remote monitoring van patiënten, verbetering van het patiëntenportaal of een efficiëntere beddenplanning.”

Zo overtuig je zorgprofessionals dat ze het vast leggen van gegevens niet voor niets doen, en daar draait het toch allemaal om, aldus Berber Goedhart. “Visie, daar begint het mee, en vervolgens zorgen dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Daar heb je een specialist voor nodig, en een CDO is zo’n specialist.”

