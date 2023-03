In deze ziekenhuizen wordt niet gestaakt op 16 maart

Zo laat het Dijklander Ziekenhuis weten dat het actiecomité niet genoeg tijd had om de staking te organiseren. Wel worden er acties gehouden, maar de patiëntenzorg gaat gewoon door. “Onze medewerkers horen het loon te krijgen dat ze verdienen en een cao te hebben die vergelijkbaar is met andere sectoren”, liet bestuursvoorzitter Jeroen Muller weten. “Maar we moeten het als ziekenhuis wel kunnen betalen.”

De ziekenhuizen die niet staken, zijn: