In Nederland komen er nauwelijks nieuwe tandartsen bij

In Nederland komen nauwelijks nieuwe tandartsen van de opleidingen. In 2022 ging het om 1,47 mensen per 100.000 inwoners.

Binnen Europa scoort alleen Italië nog slechter, meldt de Europese statistiekdienst Eurostat op basis van nieuwe cijfers. Ook in 2020 en 2021 hoorde Nederland bij de hekkensluiters van Europa.

Europa

Binnen de Europese Unie kwamen er gemiddeld 3,2 nieuwe tandartsen per 100.000 mensen bij. Koplopers zijn Roemenië en Portugal. Daar studeerden bijna 10 tandartsen per 100.000 inwoners af, naar verhouding dus ruim zes keer zo veel als in Nederland. Eurostat meldt ook dat in 2022 in de Europese Unie ruim 69.000 artsen afstudeerden. Dit komt neer op 15,5 per 100.000 mensen. Hier scoort Nederland met 14,1 iets onder het gemiddelde. (ANP)