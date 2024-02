In ‘unieke’ Haagse Zorginnovatiehub is alles onder één dak

Het concept is, naar eigen zeggen, uniek omdat de zorginnovatie van begin tot eind fysiek onder één dak plaatsvindt. Op 2 februari is de Zorginnovatiehub feestelijk gelanceerd in het bijzijn van meer dan tweehonderd gasten. De betrokken Haagse wethouders Saskia Bruines (Economische Zaken) en Mariëlle Vavier (Zorg) waren aanwezig, evenals de verschillende partners. Wethouder Vavier: “Wij zijn trots op dit initiatief dat niet alleen lokaal de zorg verbetert, maar waar straks ook de zorg van de toekomst voor de regio, Nederland en daarbuiten wordt ontwikkeld.”

Zorgtechnologie

De Zorginnovatiehub is ontstaan vanuit het idee dat mensen langer thuis zullen moeten blijven wonen en zich met hulp van technologie moeten kunnen redden. Zorgtechnologie kan tevens uitkomst bieden om de zorg en ondersteuning betaalbaar en toegankelijk te houden.

Zorginnovatiehub

In het pand waar de Zorginnovatiehub is gevestigd, komt onder meer ruimte voor innovatieve eerstelijnszorg en welzijn, onderzoek, onderwijs, een zorgtechnologie demonstratiewoning en uitleenservice, informatie en ondersteuning voor wie wil werken in de zorg, ruimte voor innovatieve start-ups en scale-ups en ruimte voor ontmoeting. Wethouder Bruines: Start-ups zitten hier straks onder één dak met hun potentiële klanten. Dat is uniek. Ze kunnen straks in hun eigen werkomgeving vragen aan eindgebruikers wat ze van het product vinden. Zo worden er betere oplossingen ontwikkeld die sneller op de markt komen.”

Samenwerkingspartners

De aangesloten partners van de Zorginnovatiehub naast de de gemeente Den Haag, zijn de Haagse Hogeschool, Florence, HagaZiekenhuis, Hadoks, InnovationQuarter, KPN, Leids Universitair Medisch Centrum, Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, Rabobank, Randstad, ROC Mondriaan/CIV, Saffier, TNO, T-Zorg, Voorall en ZWconnect.