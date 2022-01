Ina Kuper volgt Ernst Kuipers tijdelijk op bij LNAZ en LCPS

Kuper presenteert aanstaande maandag de actuele cijfers van de ziekenhuisbezetting, zoals Kuipers dat tijdens de diverse coronagolven deed. Donderdagavond zei ze al voor de NPO Radio dat volgens haar code zwart is afgewend.

Gunstige trends

Kuper: “Gezien de ontwikkelingen in landen om ons heen, lijkt het ook niet waarschijnlijk dat we nog in zo’n scenario terecht gaan komen”. Ze begreep de “enorm lastige afweging” waar het kabinet vrijdag voor staat. “We zien gunstige trends in de landen om ons heen, bijvoorbeeld in Denemarken. Maar je kunt geen appels met peren vergelijken. Landen dus ook niet, maar het is wel hoopgevend”, aldus Kuper.

Omikron leidt er volgens Kuper vooralsnog niet toe dat ziekenhuizen over moeten gaan tot de inzet van positief getest zorgpersoneel. “Maar de draaiboeken daarvoor liggen in alle zorgorganisaties klaar”, zei ze voor de NPO Radio: “De kern is: als je besluit om mensen die positief getest zijn – en geen klachten hebben – in te zetten, dat je dat op een verantwoorde manier moet doen.”