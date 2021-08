Indonesiërs gaan helpen bij personeelstekort in Duitse zorg

Indonesische verplegers gaan helpen bij de personeelstekorten in de Duitse gezondheidszorg. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met Indonesië, aldus het Duitse federale arbeidsbureau.

Dankzij de overeenkomst wordt het makkelijker om zorgpersoneel uit Indonesië in dienst te nemen voor werk in Duitse ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast worden de Indonesische verplegers geholpen met verblijfsvergunningen, het leren van de Duitse taal en inburgering in het land. Voordat ze naar Duitsland afreizen krijgen ze eerst enkele maanden Duits taalonderwijs en professionele zorgtraining.

400.000 arbeidsmigranten nodig

Er zou dit jaar al moeten worden begonnen met het rekruteren van verplegers in Indonesië en de eerste zouden dan in de tweede helft van volgend jaar in Duitsland moeten aankomen.

Het hoofd van het arbeidsbureau zei eerder deze week nog dat Duitsland jaarlijks ongeveer 400.000 arbeidsmigranten nodig heeft om personeelstekorten te kunnen opvangen. (ANP)