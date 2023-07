Infinitascare Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld

Infinitascare biedt begeleiding en persoonlijke verzorging in kleine woonvormen. Die zorg brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten.

Onvrijwillige zorg

De inspectie ziet problemen op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van zorgverleners en het sturen op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Dit leidt volgens de inspectie tot onveilige situaties waarin zorgverleners onvrijwillige zorg toepassen. Zo vindt er fysieke fixatie plats, terwijl niet alle zorgverleners dit goed kunnen.

Kennis over de Wet zorg en dwang

Infinitascare moet direct kennis over de Wet zorg en dwang opdoen en onvrijwillige zorg alleen in het uiterste geval toepassen. Uiterlijk 17 januari 2024 moet de zorgaanbieder voldoen aan de normen voor goede zorg. Infinitascare werkt al met een verbeterplan. De inspectie volgt het verbeterproces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is, kan de inspectie vervolgstappen nemen.