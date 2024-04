ING: Vooral tien tot twintig jaar oude ziekenhuizen moeilijk te verduurzamen

Vooral voor Tien tot twintig jaar oude ziekenhuizen is het moeilijk om te verduurzamen, schrijft ING in een nieuw rapport.

Voor kleinere regionale ziekenhuizen zonder toekomstbestendige zorgstrategie, waarvan het vastgoed nog lang niet aan vervanging toe is, zijn de uitdagingen het grootst, aldus de bank. “Specifiek gebouwen met een gebouwschil van voor het Bouwbesluit 2012, waarbij in het ontwerp geen rekening is gehouden met de vervanging van installaties en gebouwdelen met een kortere levenscyclus, zoals operatiekamers en intensive care, zijn moeilijk te verduurzamen.”

Samenwerking

Voor deze categorieën zal nieuwbouw voor 2050 deels te vroeg komen, maar kan er vanuit efficiëntie-overwegingen soms toch de voorkeur aan worden gegeven. Ongeveer een kwart van de ziekenhuizen zou in deze categorie vallen, schatten Achmea en Royal HaskoningDHV eerder.

Jan Willem Spijkman, ING Sectorbanker Zorg: “De zorg is als geheel verantwoordelijk voor zo’n 7 procent van de landelijke CO2-uitstoot en heeft dus een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen. Met vastgoed als hoofdzaak. Ziekenhuizen doen er dus goed aan in samenwerking met zorgverzekeraars en financiers verduurzaming van hun gebouwen topprioriteit te geven. Daarvoor heeft elk ziekenhuis een concreet routeplan naar klimaatneutraliteit in 2050 nodig dat aansluit bij de zorgstrategie. Het één versterkt het ander, wat plannen beter realiseerbaar maakt.”