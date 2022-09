ING: zorgsector meer in knel door personeelsschaarste

Personeelsschaarste drukt de groei in de zorgsector. Zo is de groei dit en volgend jaar 3,5 en 2,5 procent: flink lager dan de 9,8 procent vorig jaar, aldus het woensdag verschenen ‘Vooruitzicht Zorg’ van ING Research.

“Terwijl de pandemie in hevigheid afneemt, kampt de zorgsector met de naweeën ervan”, schrijft de bank: “Vooral ziekenhuizen hebben een grote coronagerelateerde inhaalvraag weg te werken, maar lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan. De zorg wordt steeds meer bekneld door de ongekende personeelsschaarste.”

Die trend zet waarschijnlijk door: uit onderzoek van de FNV blijkt vandaag dat de meeste jongeren willen opstappen, om zzp’er te worden in de zorg.

Bijna 1 op de 6 werknemers werkt nu in de zorg. Het aantal openstaande vacatures is in twee jaar bijna verdubbeld tot een record van 65.000. Gevolg is dat de wachttijden voorlopig lang blijven en de werkdruk hoog, meent ING. Dat maakt het volgens de onderzoekers lastig om het hoge ziekteverzuim terug te dringen.