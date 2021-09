Inge Korfage nieuwe directeur Zorg bij Transfore

Inge Korfage wordt de nieuwe directeur Zorg bij Transfore. Zij werkt sinds 2014 bij de forensische ggz-organisatie, dat onderdeel is van Dimence Groep. Per 1 november gaat ze aan de slag in haar nieuwe functie.

Korfage werkte hiervoor ruim twintig jaar in de forensische ggz en heeft zowel in tbs-klinieken als forensische poliklinieken gewerkt. Ook heeft ze in de reguliere ggz gewerkt en een kort uitstapje gemaakt richting een eigen praktijk. “Ik heb mijn hart echt verloren aan de forensische psychiatrie. Het steeds weer zoeken naar een balans tussen behandeling en beveiliging en het zoeken naar de behoefte die onder het grensoverschrijdend gedrag ligt, blijft me boeien.”

Van klinisch psycholoog naar zorgbestuurder

Sinds 2014 werkt Korfage bij Transfore als klinisch psycholoog. Over die periode zegt ze: “Al gauw pakte ik het inhoudelijk leidinggeven weer op en ben dit blijven doen met een steeds grotere span of control.” In 2019 deed ze een opleiding bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur (MHBA). Korfage treedt per 1 november aan als directeur Zorg bij Transfore.

Transfore biedt forensische ggz in Oost-Nederland en is onderdeel van de Dimence Groep. De organisatie behandelt forensische patiënten die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen en begrenst hen met zorg.