Inhalen uitgestelde zorg kan tot begin volgend jaar duren

Van Ark heeft in samenspraak met zorgorganisaties een plan opgesteld om de achterstand die de afgelopen maanden is ontstaan zo snel mogelijk in te lopen. Daarbij moet er ook ruimte zijn voor het zorgpersoneel om te herstellen van de zware inspanningen.

Planbare zorg

Ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar de planbare zorg op een veel lager pitje moeten zetten om de toestroom van coronapatiënten te kunnen opvangen. Daardoor moesten veel operaties worden uitgesteld. Ook kregen naar schatting 1,4 miljoen mensen met klachten geen doorverwijzing naar een medisch specialist.

Uitgestelde zorg

Het streven is, volgens Van Ark, dat we uitgestelde zorg nog dit jaar inhalen, “met een mogelijke uitloop in de eerste maanden van 2022”. Patiënten krijgen van hun arts duidelijke informatie over wachttijden. Zorgverzekeraars kunnen daarbij patiënten helpen zodat zij op een andere plek wellicht sneller zorg krijgen.

Inhaaloperatie

Van Ark liet eerder tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer al weten dat patiënten mogelijk naar een ander ziekenhuis moeten voor een inhaaloperatie. Net als bij de zorg voor coronapatiënten wordt landelijke spreiding toegepast. Hoe snel iemand kan worden geholpen mag niet afhankelijk zijn van zijn of haar woonplaats, aldus de minister. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. (ANP)