Inholland: schaf btw op groente en fruit af in strijd tegen obesitasepidemie

De vaste commissie voor VWS spreekt maandag tijdens een rondetafelgesprek met wetenschappers, fiscalisten, gedragseconomen en organisaties over de afschaffing van btw op groente en fruit. Afschaffing van btw is een praktische en uitvoerbare maatregel die de toegankelijkheid en consumptie van gezonde voeding stimuleert en de volksgezondheid bevordert, stelt Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland.

In het regeerakkoord verkondigde het kabinet dat het btw-tarief op groente en fruit per 2024 moet worden teruggebracht van 9 naar 0 procent. Dat voornemen leek te sneuvelen met het onderzoek dat bureau SEO in opdracht van het ministerie van Financiën uitvoerde. Conclusie van het onderzoek is dat zo’n stap juridisch ingewikkeld is, omdat het niet duidelijk is wat nou wel groente of fruit is en wat niet. Ook zou de schatkist veel inkomsten mislopen, terwijl de maatregel weinig gezondheidswinst zou opleveren.

Rondetafelgesprek

Het kabinet twijfelt of het nultarief voor groenten en fruit wel moet worden doorgezet. Daarom namen Tweede Kamerleden Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Mohammed Mohandis (Partij van de Arbeid) het initiatief tot het houden van een rondetafelgesprek. Met de leden van de VWS-commissie, wetenschappers, fiscalisten, gedragseconomen en organisaties willen zij de verschillende invalshoeken horen over het afschaffen van btw op groente en fruit en het onderzoek dat daarnaar is gedaan door SEO.

Praktische maatregel

Afschaffing van btw op groente en fruit is een praktische en uitvoerbare maatregel die de toegankelijkheid en consumptie van gezonde voeding stimuleert en bijdraagt aan de volksgezondheid, aldus Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland, in aanloop naar het rondetafelgesprek. Hij stelt dat de prijsmaatregel op korte termijn is in te stellen voor de categorie vers en diepvries. “Het is een duidelijk te definiëren categorie en beslaat meer dan 90 procent van de omzet van groente en fruit, want snijden, schillen, blancheren en invriezen gelden niet als bewerking.”

De kosten voor de overheid om de btw op deze producten af te schaffen, wordt ruimschoots gecompenseerd door de besparingen op de gezondheidszorg, omdat een gezonder dieet zal leiden tot minder gezondheidsproblemen op de lange termijn, aldus de lector. “Ook kan de afschaffing van btw gepaard gaan met aanvullende maatregelen, zoals een suikertaks, om de consumptie van ongezonde voeding te ontmoedigen en een schokeffect teweeg te brengen in het consumptiegedrag.”