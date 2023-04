Herhaalde oproep aan kabinet voor schrappen btw op groente en fruit

Veertien gemeenten, 33 organisaties en 31 artsen en wetenschappers doen nogmaals een oproep aan het kabinet om geen btw te heffen op groente en fruit. Ze schrijven: “Een btw-verlaging op groente en fruit is effectief, uitvoerbaar en er is maatschappelijk draagvlak voor.”

Het ministerie van Financiën had bureau SEO onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de btw op groente en fruit te verlagen naar nul. Conclusie van het onderzoek is dat zo’n stap juridisch ingewikkeld is, omdat het niet duidelijk is wat nou wel groente of fruit is en wat niet. Ook zou de schatkist veel inkomsten mislopen, terwijl de maatregel weinig gezondheidswinst zou opleveren.

Veel overgewicht en obesitas

Volgens de ondertekenaars heeft de helft van alle volwassenen in Nederland en ongeveer een op de zes kinderen overgewicht of obesitas. “Deze percentages zijn nog hoger voor mensen met een laag inkomen”, schrijven zij in een gezamenlijke brief die dinsdag is gepubliceerd. Ze willen daarom dat het kabinet “deze hete aardappel niet langer van het bord schuift” en besluit om de btw te schrappen.

De brief is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Haarlem, Ede, Wageningen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel en Renswoude. Ook GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en, de verenigingen voor jeugdartsen en mondhygiënisten, Foodwatch en verzekeraar Menzis steunen de oproep.