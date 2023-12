Inhuur externen grote inkoopuitgave van gehandicaptenzorg

Door het aanhoudende personeelstekort gaven gehandicaptenorganisaties niet eerder zoveel uit aan inhuur van arbeidskrachten als vorig jaar. De uitgaven voor personeel dat niet in loondienst werkt, steeg in 2022 met bijna de helft naar 800 miljoen euro, meldt Intrakoop.

De inkoopcoöperatie van de zorg verwacht niet dat het dit jaar anders zal zijn. De personeelskosten besloegen bijna driekwart (73 procent) van de totale lasten van de gehandicaptenzorg. En de inhuur van externen maakte daar een groot deel van uit. Een ontwikkeling die volgens Intrakoop al een paar jaar speelt, maar het is nu voor het eerst de grootste inkoopuitgave van gehandicaptenorganisaties, aldus de organisatie.

De totale bedrijfslasten namen in 2022 toe met 5,9 procent naar in totaal 10,6 miljard euro. Dat komt vooral door de toegenomen personeelskosten. Waar de gehandicaptenzorg verder mee kampt, is een hoog verzuimpercentage. Dat steeg naar 8,8 procent en is een van de hoogste verzuimcijfers in de zorg.

“Met dit verzuim gaat een kostenpost van naar schatting 600 miljoen gepaard”, zegt directeur-bestuurder Ruud Plu. Ondanks dat noemt hij de financiële positie van deze sector “solide”. (ANP)