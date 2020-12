Initiatiefgroep vraagt om structurele financiering voor preventie

Het akkoord heeft volgens de initiatiefgroep een maatschappelijke beweging op gang gebracht. Een noodzakelijke beweging die moet voorkomen dat de zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. Om effect te zien moeten preventieprogramma’s vaak jaren lopen, stellen de partijen. Daar is langdurig, dus structureel budget voor nodig, vinden waaronder Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Jolande Sap, voorzitter van de Federatie voor Gezondheid, en GGD GHOR Nederland directeur Hugo Backx.

Einde kabinetsperiode

Het Nationaal Preventieakkoord werd in 2018 gesloten tussen 70 partijen, en gefinancierd voor de duur van deze kabinetsperiode. In maart loopt die financiering dus af. Vandaar de brief aan de Tweede Kamer, die deze week de begroting van VWS besprak. Preventie zorgt volgens de ondertekenaars van de brief voor weerbare en vitale mensen, voor wie minder zorg achteraf hoeft te worden georganiseerd.