Initiatiefnemer Donorwet Dijkstra stopt als Kamerlid

D66-Kamerlid Pia Dijkstra (65) komt na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. “Rond die tijd krijg ik AOW. Dan is het tijd voor een nieuwe generatie. En ik wil zelf weer baas zijn over mijn tijd”, zegt ze in de Volkskrant.

Dijkstra, voormalig nieuwslezer bij het NOS Journaal, zit al tien jaar in de Kamer. Ze is vooral bekend van de Donorwet en haar initiatief voor een wet ‘Voltooid leven’, die voorziet in levensbeëindiging voor mensen die hun leven voltooid achten.

Donorwet

De Donorwet is 1 juli van dit jaar ingegaan. Die houdt in dat iedere Nederlander van 18 jaar automatisch orgaandonor is, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen.

Ook D66-minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) staat niet op de kieslijst van D66. Hij heeft zich niet gekandideerd, heeft hij maandagavond laten weten in een vraaggesprek met talkshow Op1. (ANP)