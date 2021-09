‘Inkoop medische materialen in crisis kan beter’

Interessant voor u

Alkema-Stronkhorst 'Young Financial 2021'

Marlien Alkema-Stronkhorst is de Young Financial van het jaar 2021. Zij wint de verkiezing die Fizi, netwerk zorgfinancials, in samenwerking met haar partner Q-Talent organiseert. Alkema-Stronkhorst is business controller bij het HagaZiekenhuis in Den Haag.