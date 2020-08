Inkoopcoördinator coronahulpmiddelen blijft actief als noodlijn

Dat schrijft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) op haar website. Het is echter de bedoeling dat zorgaanbieders – ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s zelfstandige klinieken, instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten – de persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zo veel mogelijk via hun reguliere leveranciers blijven inkopen.

Het LCH heeft intussen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede golf en zal waar nodig blijven zorgen voor de aanvoer van benodigde producten. De komende periode zal met partijen vanuit zowel de zorg als de markt worden onderzocht hoe gezamenlijk te komen tot een duurzame oplossing voor de beschikbaarheid van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.