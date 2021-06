Inmiddels 185.000 prikafspraken voor Janssen-vaccin

Er waren 200.000 prikken te vergeven. Dat betekent dat er nu nog plek is voor ongeveer 15.000 mensen. Het was vrijdag de derde dag dat mensen konden bellen met het speciale telefoonnummer 0800-1295. Volgens De Jonge is er vrijdag 53.000 keer gebeld door in totaal 38.000 mensen.

Wachtlijst

Op woensdag kreeg het callcenter 5,3 miljoen telefoontjes van ongeveer 222.000 bellers. Dat betekent dat de gemiddelde beller meer dan twintig pogingen deed om het callcenter aan de lijn te krijgen. Op donderdag was het aanzienlijk rustiger. Er kwamen 606.000 telefoontjes van 103.000 mensen. De bellers deden gemiddeld dus nog maar zes pogingen om een afspraak te maken bij een van de 3500 callcentermedewerkers.

Als alle 200.000 beschikbare afspraken zijn volgeboekt, komen de mensen die daarna bellen op een wachtlijst. Wanneer Janssen nieuwe doses heeft geleverd, krijgen ze een sms dat ze alsnog een afspraak kunnen maken. Het is niet bekend hoelang ze moeten wachten en daarom raadt de GGD mensen aan om sowieso een afspraak te maken voor een ander vaccin, zodat ze in elk geval zeker weten dat ze een middel toegediend krijgen.

Het is de eerste keer dat mensen kunnen kiezen voor een bepaald coronavaccin. Bij het vaccin van Janssen zijn mensen na één prik klaar. Met de andere vaccins hebben mensen twee inentingen nodig. (ANP)