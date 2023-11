Innovatielab van ConForte wordt stichting Verbeterlab 

Het Innovatielab is vijf jaar geleden opgericht door ConForte, de brancheorganisatie van vvt-aanbieders in de regio Rotterdam. Het lab ontwikkelde een aanpak waarmee zorgprofessionals praktische verbeteringen kunnen doorvoeren.

Verschillende zorgdisciplines

Met 25 deelnemende organisaties verspreid over verschillende zorgsectoren, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg en ggz-aanbieders, brengt het Verbeterlab nu verschillende zorgdisciplines samen.

Het delen van ervaringen tussen verschillende sectoren is ook in het licht van de aankomende uitdagingen in de zorg cruciaal, zo stelt het Verbeterlab.