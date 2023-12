Innovaties dragen bij aan groenere toekomst in de gezondheidszorg

“De zorg is een grote vervuiler. Ziekenhuizen zijn op basis van de CO₂-uitstoot bijna net zo vervuilend als Tata Steel’’, zegt Rovers, in het AD. Rovers is als hoogleraar medische technologie & innovatie ook verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. En directeur is van Health Innovation Netherlands (HI-NL).

Groenere toekomst

Rovers concludeert dat medische technologische kennis en innovaties bijdragen aan een groenere, duurzame toekomst in de gezondheidszorg. ”Samen kunnen we een schat aan verantwoordelijke innovaties nalaten voor toekomstige generaties’’, zegt Rovers.

Afval op IC

Het Erasmus MC heeft in kaart gebracht wat de behandeling van patiënten op de ic aan afval oplevert: veertien soorten plastics, waaronder handschoenen. Voor de zorg voor één IC-patiënt worden dagelijks gemiddeld 108 wegwerphandschoenen gebruikt, 57 kompressen, 24 spuiten en 16 stuks wegwerpkledij.

Rovers: ”Namens de Gezondheidsraad heeft de Commissie Duurzame Medische Hulpmiddelen, waarvan ik voorzitter was, de ­minister geadviseerd om sturing te geven aan de verduurzaming. Ziekenhuizen willen wel, maar de initiatieven daartoe zijn allemaal lokaal en autonoom. Helaas blijft de sturing van de minister beperkt.’’

Schaalvergroting

Volgens Rovers is Nederland niet goed in de schaalvergroting. “Het blijft vaak bij leuke ideeën. En als wij de zorg willen innoveren, dan is Nederland veel te klein. Wij moeten Europees denken. Regeringen kijken niet verder dan drie of vier jaar. Daar is niemand bezig met doelstellingen voor 2050.”

Rover vindt dat er een duidelijke planning moet komen: wat hebben we nodig, hoe gaan we het doen en wie gaat het doen? “Nu wordt er veel geld in onnodige dingen gestopt. Er is te weinig coördinatie. Er worden te weinig prioriteiten gesteld. Neem de duurzaamheid. Op dat terrein zijn er nu veel losse, kleinschalige initiatieven. We doen nu iets met een groene operatiekamer, met een groene ic, maar we moeten naar een groen ziekenhuis, naar groene zorg.”