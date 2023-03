Innovaties gehandicaptenzorg gebundeld met nieuwe site

De innovaties zijn bedoeld om het werk voor de zorgprofessional efficiënter, prettiger en eenvoudiger te maken, aldus Kenniscentrum verstandelijke gehandicaptenzorg..

De mogelijkheden

De website van Zorg van Nu is een initiatief van het ministerie van VWS. Er zijn verscheidene oplossingen te vinden voor verschillende zorgsectoren en aandoeningen. Ook is er een stappenplan te vinden om te helpen de zorgtechnologie te implementeren in het werkproces.

Voorbeelden van technologieën die op de site staan, zijn: epilepsiewaarschuwingssystemen, aangepaste drinkbekers en slim incontinentiemateriaal.