Innovatieve zorgcateraar FoodforCare wordt overgenomen door branchegenoot

FoodforCare wordt overgenomen door Eetgemak. De innovatieve voedindsformule van FoodforCare wordt onder meer toegepast in het Radboudumc. Eetgemak levert dagelijks zo’n 25.000 maaltijden aan ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland en België

FoodforCare wordt onderdeel van de Eetgemak groep, maar een deel van de productie zal in eerste instantie in Veghel blijven.

Gezonde voeding meer centraal

Met FoodforCare wil Eetgemak zijn positie binnen de ziekenhuis- en zorgmarkt versterken. Algemeen directeur Ronald Holtzer: ‘’FoodforCare past uitstekend binnen onze nieuwe strategie waarin het stimuleren van gezonde voeding nog meer centraal staat.”

Siebe Geerdsema, algemeen directeur FoodforCare is blij met Eetgemak als partner. “Eetgemak heeft een groot netwerk in de zorg, we delen dezelfde visie op het gebied van eten, drinken en gastvrijheid en versterken elkaar in de ambitie om dé voedingsautoriteit binnen het zorglandschap te worden.”

Specifieke diëten

De voedingsformule van FoodforCare biedt patiënten meerdere eetmomenten op één dag. Per patiëntgroep wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeur, specifieke diëten, consistentie en voedselallergieën. Ieder ziektebeeld kent een andere voedingsbehoefte.

FoodforCare ontwikkelt maaltijden vanuit een wetenschappelijke basis en financiert onafhankelijk onderzoek naar de bijdrage van eten en drinken aan het herstelproces. Onlangs bleek uit onderzoek aan het Radboudumc dat eiwitrijke maaltijden kunnen bijdragen aan een goede conditie rondom een operatie in het ziekenhuis.