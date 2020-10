Maaltijd aan huis brengt patiënten Radboudumc op krachten voor operatie

Patiënten van het Radboudumc kregen drie weken lang zes eiwitrijke gerechten aan huis. Een controlegroep volgde het eigen voedingspatroon in de aanloop naar de operatie. Het ging om patiënten van de afdelingen orthopedie, urologie, gynaecologie en algemene Heelkunde.

Onderzocht werd of de maaltijdservice de eiwitinname verbetert in vergelijking met het eigen voedingspatroon. De onderzoekers keken naar het behalen van de voedingsbehoefte (eiwit en energie), de conditie, patiënttevredenheid, complicaties en opnameduur.

In de onderzoeksgroep blijkt de eiwitinname ten opzichte van de behoefte significant verbeterd, met 16 procent (93 procent t.o.v. 77 procent).

FoodforCare

De eiwitrijke maaltijden werden geleverd door FoodforCare. De maaltijdservice is een uitbreiding op het concept waarbij kleine eiwitrijke maaltijden zes keer per dag worden aangeboden aan patiënten in het ziekenhuis. Dit concept werd vijf jaar geleden geïntroduceerd in het Radboudumc.

Zorgverzekeraar CZ heeft het onderzoek mogelijk gemaakt vanuit het CZ Fonds. De innovatietak van CZ, CbusineZ genaamd en participeert in FoodforCare. Tot slot werkte ook Maasziekenhuis Pantein mee aan dit onderzoek.