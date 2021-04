Inspectie: 1700 ic-bedden vrijwel zeker niet haalbaar

Verdere uitbreiding van de capaciteit op de intensive care naar 1700 bedden in de strijd tegen het coronavirus is “vrijwel zeker niet haalbaar”. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Het zorgsysteem piept en kraakt al onder de huidige opschaling van 1450 naar 1550 bedden. Bestuurders en zorgverleners geven aan dat die operatie “zeer moeilijk” is en gepaard gaat met een “drastische afschaling” van ziekenhuisbehandelingen die eigenlijk binnen zes weken moeten plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te voorkomen, aldus hoofdinspecteur Korrie Louwes. Het komt voor dat operaties op de dag zelf moeten worden afgezegd.

Uitval van zorgverleners

Dat een verdere uitbreiding van de ic-capaciteit er hoogstwaarschijnlijk niet in zit “heeft met name te maken met uitval van zorgverleners en beperkte mogelijkheden om zorgverleners meer en anders in te zetten”, schrijft Louwes.

Verscheidene ziekenhuisbestuurders waarschuwden al eerder dat de ic-capaciteit niet nog verder kan worden vergroot. Het aantal bedden dat tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 beschikbaar was, zou nu niet meer haalbaar zijn door het hoge ziekteverzuim.

Ook NZa bezorgd

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is zeer bezorgd over de toenemende druk op ziekenhuizen. Door het toenemende aantal Covid-patiënten blijft in alle regio’s minder ruimte over voor “kritiek planbare zorg”. Onder die noemer vallen de behandelingen die binnen zes weken noodzakelijk zijn.

“Ik vind het met het oog op het borgen van een acceptabele mate van toegang tot zorg zeer onverstandig om op dit moment in deze tijd grootscheepse versoepelingen door te voeren”, schreef voorzitter Marian Kaljouw daar vorige week over aan Van Ark. Wat haar betreft blijven de huidige maatregelen nog enkele weken van kracht én wordt het vaccinatietempo “maximaal opgevoerd”. (ANP)