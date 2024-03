Inspectie: Amsterdam UMC moet duidelijker zijn over sponsorcontracten

Het gaat vooral om een specificatie van de gemaakte kosten in het kader van sponsoring. Het is volgens de inspectie niet altijd duidelijk welke kosten in rekening worden gebracht. Een gespecificeerde kostenbegroting ontbreekt dan ook.

Werkelijke kosten

De inspectie raadt aan om een financiële eindafrekening van de werkelijke kosten aan het einde van het betreffende project te maken. In de rapportage van de inspectie staat: ‘Dit alles maakt dat het Amsterdam UMC voor wat betreft de inrichting van de processen een voldoende scoort, maar voor wat betreft de uitwerking van de contracten nog niet volledig voldoet aan de getoetste voorwaarden.’

Honderden betalingen

Aanleiding voor de rapportage is de berichtgeving in Nieuwsuur over de honderden betalingen uit de medische industrie aan medisch specialisten. Vooral cardiologen in niet-academische ziekenhuizen krijgen in vergelijking met andere specialisten en ziekenhuizen veel geld gestort op hun bv’s en stichtingen.

Versnelde verplaatsing van toezicht

Het toezicht van de inspectie was eerst vooral gericht op leveranciers van medische hulpmiddelen, maar door de berichtgeving van Nieuwsuur in september 2022 is de focus versneld verplaatst naar zorginstellingen.

De inspectie bezocht Amsterdam UMC begin oktober 2023. De inspectie concludeerde april vorig jaar dat ziekenhuizen weinig of zelfs helemaal geen zicht hadden op bijverdiensten van artsen in de medische industrie.