Inspectie beboet 13 apotheken om handel in illegale medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dertien apotheken een boete opgelegd omdat ze illegaal in geneesmiddelen handelden. De medicijnen werden uiteindelijk voornamelijk in Duitsland verkocht. In totaal zouden de middelen bij de apotheken zo’n 8,5 miljoen euro aan omzet hebben opgebracht. De apotheken hebben in de afgelopen maanden boetes ontvangen van maximaal 30.000 euro. Het geld dat met de handel was gemoeid, kan de IGJ niet terugvorderen.

De illegale handel speelde vooral tussen 2017 en 2019. De dertien apotheken kochten zo’n 43 verschillende geneesmiddelen in bij farmaceutische groothandels in Nederland. Deze verkochten ze niet door aan hun patiënten, maar aan een andere groothandel. Die verkocht de medicijnen weer aan een andere groothandel, die ze naar Duitsland stuurde. In Nederland zijn de geneesmiddelen beperkt beschikbaar en in Duitsland zijn ze duurder, meldt de IGJ.

Verboden

Apotheken mogen geneesmiddelen niet verkopen aan groothandels. Ook is het verboden om medicijnen die bedoeld zijn voor patiënten in Nederland zonder vergunning door te verkopen naar het buitenland. “Er kunnen door deze werkwijze in Nederland tekorten ontstaan, omdat veel van de doorverkochte middelen door fabrikanten maar beperkt in Nederland worden aangeboden”, aldus de IGJ. Bovendien kan de kwaliteit na het verhandelen niet meer worden gegarandeerd.

Onderzoek

De IGJ is een vervolgonderzoek begonnen. De inspectie zou meer meldingen hebben gekregen over apotheken die illegaal met medicijnen handelen. (ANP)