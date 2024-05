Inspectie beëindigt aanwijzing aan R&F Care

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing aan R&F Care in Biervliet beëindigd.

De inspectie legde de organisatie in november 2023 een aanwijzing op, omdat R&F Care geen goede zorg aan de cliënten bood. Inmiddels is R&F Care sinds 1 maart is gestopt met het verlenen van zorg. Daarmee vervalt ook de aanwijzing.

R&F Care

R&F Care bood hulp binnen een gescheiden woon/zorgvorm hulp in de vorm van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp.

Eind februari constateerde de inspectie dat R&F Care nog steeds niet aan alle eisen voldeed. Vervolgstappen zijn echter niet nodig want op 1 maart bleek R&F Care gestopt te zijn met het verlenen van zorg. De cliënten waren overgedragen aan een andere zorgaanbieder.