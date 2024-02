Inspectie: DocLine voldoet aan wet- en regelgeving

Het inspectiebezoek vond plaats in het kader van algemeen toezicht, waarbij digitale zorgconcepten een aandachtspunt zijn. Gezond.nl is een nieuw integraal zorgconcept van de Arts en Zorg Groep, waar de praktijken van DocLine deel van uitmaken. Op de vestiging van DocLine Utrecht, waar de Inspectie op bezoek kwam, wordt ook digitale en fysieke zorg gecombineerd. Contact via de Gezond.nl app gaat hand in hand met de fysieke zorg op de praktijk van DocLine.

Sanne van Duin, directeur Gezond.nl, ziet het inspectierapport als een belangrijke bevestiging: “De ontwikkeling richting digitale zorg is al een tijdje gaande en de berichten daarover zijn lang niet altijd positief. Wat dit inspectierapport laat zien is dat het bieden van hybride eerstelijnszorg wel degelijk kan werken, mits goed opgezet en goed uitgevoerd.”

Meer tijd voor patiënten

Leontien Molenaar, medisch directeur Gezond.nl en huisarts bij DocLine Utrecht vult aan: “Doordat onze huisartsen het grootste gedeelte van de zorgvragen direct online beantwoorden, zijn er 40 procent minder fysieke afspraken dan voorheen. Het totaal aantal contacten is niet veranderd, alleen de vorm. Dat is positief voor zowel patiënten met een snelle vraag als voor patiënten die meer zorg nodig hebben. Als huisarts merk ik dat ik meer tijd kan besteden aan de patiënten die dit nodig hebben. Met onze werkwijze dragen we bij aan de continuïteit van zorg, op een manier waar de inspectie bijzonder over te spreken is.”

Het team van DocLine Utrecht bestaat uit drie huisartsen en een doktersassistente. Daarnaast beantwoordt een team van huisartsen zorgvragen via de chat in de Gezond.nl app. Alle patiënten kunnen via de app zonder afspraak direct de huisarts spreken. Tijdens het digitale contact bekijken huisarts en patiënt of het nog nodig is om op de praktijk langs te komen. Het is een uniek totaalconcept dat patiënten een snelle behandeling van zorgvragen biedt, zonder het persoonlijke aspect uit het oog te verliezen.