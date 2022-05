Inspectie eist binnen twee maanden verbetering bij Algemene Thuiszorg Nederland

Algemene Thuiszorg Nederland (ATN) krijgt twee maanden de tijd om verbeteringen in de zorg door te voeren. Een laatste waarschuwing voordat de inspectie en last onder dwangsom gaat opleggen.

De IGJ legt geeft een formele aanwijzing aan ATN nadat een periode van verscherpt toezicht onvoldoende tot verbetering heeft geleid. Het verscherpt toezicht werd eind vorig jaar ingesteld. Bij een bezoek aan de organisatie in april van dit jaar, zag de inspectie dat er nog allerlei tekortkomingen waren. Het personeel is niet altijd deskundig en bevoegd, afspraken uit de zorgplannen van cliënten worden niet altijd gevolgd, er zijn onveilige situaties met medicijnen en het personeel krijgt niet altijd de juiste beschermingsmiddelen tegen covid-19.

Verlies

Herhaaldelijk heeft de bestuurder aangegeven meer tijd nodig te hebben om verbeteringen door te voeren. De bestuurder heeft een diploma ziekenverzorgende niveau 3 en werkt fulltime als zorgverlener om de schulden binnen ATN te kunnen aflossen. De organisatie heeft namelijk zowel 2020 als 2021 met verlies afgesloten. Gevolg van de slechte financiële situatie is dat de bestuurder geen zorgverleners in dienst kan nemen of werk kan uitbesteden aan zzp’ers. Hierdoor heeft hij minder tijd om de kwaliteit van zorg van Algemeen Thuiszorg Nederland te verbeteren.

Onbevoegd en onbekwaam

De bestuurder kan zijn diploma en relevante certificaten van bekwaamheden om de voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen niet overleggen aan de inspectie, terwijl de bestuurder wel dagelijks zorg verleent en hierbij voorbehouden handelingen (injecties) verricht. Hierdoor beschouwt de inspectie de bestuurder als zorgverlener niet bevoegd en bekwaam. De inspectie heeft daarom, ook gelet op de financiële situatie van Algemeen Thuiszorg Nederland, onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van de bestuurder.

Laatste waarschuwing

“De inspectie heeft Algemeen Thuiszorg Nederland intensief gevolgd”, schrijft de inspectie in haar rapport. “Het is Algemeen Thuiszorg Nederland niet gelukt om te voldoen aan alle normen die de inspectie heeft getoetst. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat de zorgaanbieder zonder een nadere maatregel van de inspectie tot verbetering van de zorg komt.” Vervolgens is op 10 mei de aanwijzing afgegeven om op de genoemde punten verbeteringen door te voeren. ATN krijgt nu twee maanden de tijd om aan de aanwijzing te voldoen. “Indien de zorgaanbieder niet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoet kan er een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom worden opgelegd om de naleving van de aanwijzing af te dwingen”, aldus de IGJ.