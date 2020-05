Inspectie geeft onveilige tandartspraktijk aanwijzing

Interessant voor u

‘Kabinet wil coronawet op 1 juli laten ingaan’

Het kabinet streeft ernaar om op 1 juli een coronawet in te laten gaan die de noodverordeningen zoals die nu van kracht zijn, een wettelijke grondslag moeten geven. Aanvankelijk wilde het kabinet vrijdag een klap geven op de spoedwet, maar die gaat eerst nog in consultatie. In juni neemt het kabinet een besluit en wordt de Raad van State om spoedadvies gevraagd, melden ingewijden.