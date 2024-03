Inspectie geeft zorgboerderij bevel om zorg te stoppen

Een zorgboerderij in Zeewolde mag per direct geen enkele cliënt meer opvangen. Die opdracht heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dinsdag gegeven en vrijdag naar buiten gebracht.

De medewerkers zijn begin deze week vertrokken en zijn niet vervangen. Daardoor is er “geen professionele begeleiding door zorgverleners” en komt die er waarschijnlijk ook niet meer.

Acht cliënten

Op de zorgboerderij verblijven acht cliënten. Als die niet begeleid worden door professionele zorgverleners, is er volgens de inspectie “een acuut gevaar voor de patiëntveiligheid of de gezondheid van cliënten.”

De inspectie geeft zo’n bevel wanneer de veiligheid van patiënten in gevaar is en er niet gewacht kan worden tot de instelling zelf orde op zaken stelt. Dit komt niet vaak voor. Het meest recente bevel voor een zorginstelling was eind 2022. Toen moest een zorgboerderij in het Groningse Wedde stoppen omdat bewoners er werden mishandeld. (ANP)